Atelier d’écriture de ta lettre au Père Noël Seltz

Atelier d’écriture de ta lettre au Père Noël

2 avenue Général Schneider Seltz Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-11-29 16:00:00

fin : 2025-11-29 19:00:00

2025-11-29

Venez rédiger votre lettre au Père Noël avec l’aide des animatrices de la médiathèque. Atelier accessible à partir de 3 ans.

2 avenue Général Schneider Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 05 59 39 mediatheque@ville-seltz.fr

English :

Come and write your letter to Santa Claus with the help of the mediatheque animators. Workshop open to children aged 3 and over.

German :

Verfassen Sie mit Hilfe der Betreuerinnen der Mediathek Ihren Brief an den Weihnachtsmann. Workshop zugänglich ab 3 Jahren.

Italiano :

Venite a scrivere la vostra lettera a Babbo Natale con l’aiuto del personale della mediateca. Questo laboratorio è aperto ai bambini dai 3 anni in su.

Espanol :

Ven a escribir tu propia carta a Papá Noel con la ayuda del personal de la mediateca. Este taller está abierto a niños a partir de 3 años.

