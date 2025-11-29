Atelier d’écriture de ta lettre au Père Noël Seltz
Atelier d’écriture de ta lettre au Père Noël
Début : Samedi 2025-11-29 16:00:00
fin : 2025-11-29 19:00:00
2025-11-29
Venez rédiger votre lettre au Père Noël avec l’aide des animatrices de la médiathèque. Atelier accessible à partir de 3 ans.
2 avenue Général Schneider Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 05 59 39 mediatheque@ville-seltz.fr
English :
Come and write your letter to Santa Claus with the help of the mediatheque animators. Workshop open to children aged 3 and over.
German :
Verfassen Sie mit Hilfe der Betreuerinnen der Mediathek Ihren Brief an den Weihnachtsmann. Workshop zugänglich ab 3 Jahren.
Italiano :
Venite a scrivere la vostra lettera a Babbo Natale con l’aiuto del personale della mediateca. Questo laboratorio è aperto ai bambini dai 3 anni in su.
Espanol :
Ven a escribir tu propia carta a Papá Noel con la ayuda del personal de la mediateca. Este taller está abierto a niños a partir de 3 años.
