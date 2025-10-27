Atelier d’écriture découverte « Oser écrire ! » Couleurs Brazil Paris
Atelier d’écriture découverte « Oser écrire ! » Couleurs Brazil Paris jeudi 8 janvier 2026.
Mémoire, réel, imaginaire, nouvelle, roman, chanson, poésie… Explorez différents territoires d’écriture à travers un panel de propositions stimulantes et variées !
Atelier ouvert en priorité aux personnes n’ayant jamais participé à nos ateliers.
Envie de vous mettre ou de vous remettre à écrire ? Trois heures d’atelier pour écrire en toute liberté à partir de propositions stimulantes !
Le jeudi 08 janvier 2026
de 19h00 à 22h00
payant
35 €
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-08T20:00:00+01:00
fin : 2026-01-08T23:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-08T19:00:00+02:00_2026-01-08T22:00:00+02:00
Couleurs Brazil 18 bis rue du Borrego 75020 Paris
https://ateliers-ecriture.fr/ateliers-ecriture-paris/ +33676988974 langue.soi@gmail.com