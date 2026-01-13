Mémoire, réel, imaginaire, nouvelle, roman, chanson, poésie… Explorez différents territoires d’écriture à travers un panel de propositions stimulantes et variées !

Atelier ouvert en priorité aux personnes n’ayant jamais participé à nos ateliers.

Envie de vous mettre ou de vous remettre à écrire ? Trois heures d’atelier pour écrire en toute liberté à partir de propositions stimulantes !

Le jeudi 09 avril 2026

de 19h00 à 22h00

Le jeudi 12 mars 2026

de 19h00 à 22h00

payant

35 euros.

Public adultes.

Couleurs Brazil 18 bis, rue du Borrego 75020 Paris

https://ateliers-ecriture.fr/ateliers-ecriture-paris/ +33676988974 langue.soi@gmail.com



