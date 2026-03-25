Atelier d’écriture dégustation Villa François 1er 121 boulevard Denfert Rochereau Cognac

Atelier d’écriture dégustation Villa François 1er 121 boulevard Denfert Rochereau Cognac vendredi 24 avril 2026.

Atelier d’écriture dégustation

Villa François 1er 121 boulevard Denfert Rochereau 121 boulevard Denfert Rochereau Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 15:00:00
fin : 2026-04-24 16:30:00

Date(s) :
2026-04-24

Anne Frangeul, autrice et créatrice du blog, Des escarpins dans le raisin , nous propose un atelier d’écriture un peu spécial.
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Villa François 1er 121 boulevard Denfert Rochereau 121 boulevard Denfert Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 88 01  contact@litteratures-europeennes.com

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English : Tasting writing workshop

Anne Frangeul, author and creator of the blog Des escarpins dans le raisin , offers us a special writing workshop.

L’événement Atelier d’écriture dégustation Cognac a été mis à jour le 2026-03-25 par Destination Cognac

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