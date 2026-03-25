Atelier d’écriture dégustation Villa François 1er 121 boulevard Denfert Rochereau Cognac

Atelier d’écriture dégustation

Villa François 1er 121 boulevard Denfert Rochereau 121 boulevard Denfert Rochereau Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 15:00:00

fin : 2026-04-24 16:30:00

Date(s) :

2026-04-24

Anne Frangeul, autrice et créatrice du blog, Des escarpins dans le raisin , nous propose un atelier d’écriture un peu spécial.

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Villa François 1er 121 boulevard Denfert Rochereau 121 boulevard Denfert Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 88 01 contact@litteratures-europeennes.com

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English : Tasting writing workshop

Anne Frangeul, author and creator of the blog Des escarpins dans le raisin , offers us a special writing workshop.

L’événement Atelier d’écriture dégustation Cognac a été mis à jour le 2026-03-25 par Destination Cognac