Atelier d’écriture des signes Bibliothèque Mériadeck Bordeaux

Atelier d’écriture des signes Bibliothèque Mériadeck Bordeaux jeudi 25 septembre 2025.

Atelier d’écriture des signes Jeudi 25 septembre, 14h00, 15h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-25T14:00:00 – 2025-09-25T15:00:00

Fin : 2025-09-25T15:00:00 – 2025-09-25T16:00:00

Atelier d’écriture des signes, avec la Cie Reg’art.

Réservé aux personnes sourdes signantes, sur inscription à dgac.biblio.diderot@mairie-bordeaux.fr (merci de préciser l’heure à laquelle vous souhaitez venir : 14h ou 15h).

Dans le cadre des Journées Internationales de la Langue des Signes.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.diderot@mairie-bordeaux.fr »}] [{« link »: « https://www.compagnie-regart.com/ »}, {« link »: « mailto:dgac.biblio.diderot@mairie-bordeaux.fr »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Avec la Cie Reg’art LSF JILS

© Ville de Bordeaux