Atelier d’écriture « Des vies de doudous »

Médiathèque L@ Passerelle 4 Place de l’Église Tréméven Finistère

Début : 2025-09-27 10:30:00

fin : 2025-09-27 12:00:00

2025-09-27

L@ Passerelle accueille une partie de l’exposition « Des vies de Doudous » proposée par l’Artère de Quimperlé et présentée aussi à la médiathèque d’Arzano.

Nous vous proposons un atelier d’écriture autour de l’exposition « Des vies de Doudous »

« Après une lecture commune de quelques textes de doudou présents dans l’exposition, nous vous proposons d’adopter le point de vue de votre doudou et de lui écrire une lettre ! »

Un atelier animé par Mallaurie de l’association l’Artère, lieu créatif à ramification divergentes de Quimperlé… .

