Atelier d’écriture « Des vies de doudous »
Médiathèque L@ Passerelle 4 Place de l’Église Tréméven Finistère
Début : 2025-09-27 10:30:00
fin : 2025-09-27 12:00:00
2025-09-27
L@ Passerelle accueille une partie de l’exposition « Des vies de Doudous » proposée par l’Artère de Quimperlé et présentée aussi à la médiathèque d’Arzano.
Nous vous proposons un atelier d’écriture autour de l’exposition « Des vies de Doudous »
« Après une lecture commune de quelques textes de doudou présents dans l’exposition, nous vous proposons d’adopter le point de vue de votre doudou et de lui écrire une lettre ! »
Un atelier animé par Mallaurie de l’association l’Artère, lieu créatif à ramification divergentes de Quimperlé… .
Médiathèque L@ Passerelle 4 Place de l’Église Tréméven 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 09 91 16
