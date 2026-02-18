Atelier d’écriture Destins féminins Médiathèque Samuel Beckett Guérande

Atelier d’écriture Destins féminins

Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

A la veille de la journée des droits de la femme, notre plume rend hommage aux destins féminins. Laissons-nous inspirer par les femmes de partout, les célèbres et les anonymes, celles qu’on aime et celles qui nous sont inconnues… Elles nous guident avec leurs fêlures et leurs forces…

Pour ados-adultes. .

