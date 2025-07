Atelier d’écriture d’histoires vraies Librairie La page Clarée Roubion

Atelier d’écriture d’histoires vraies Mardi 22 juillet, 17h00 Librairie La page Clarée Hautes-Alpes

Début : 2025-07-22T17:00:00 – 2025-07-22T18:30:00

Fin : 2025-07-22T17:00:00 – 2025-07-22T18:30:00

Après une présentation de la démarche de l’écrivain américain Paul Auster et de ses « True tales of American life » qui a inspiré François Beaune, chaque participant sera convié à fouiller dans sa mémoire à la recherche d’histoires tirées de sa petite mythologie personnelle, pour faire le récit d’une ou plusieurs anecdotes marquantes de sa vie. En miroir de ce travail littéraire avec l’auteur, les participants seront invités à réfléchir avec Quentin Raverdy à l’écriture d’histoires vraies en journalisme, avec le travail spécifique que cela implique.

L’atelier sera suivi d’une séance de dédicaces du dernier livre de François Beaune paru aux éditions Albin Michel : « La Profondeur de l’eau » (Jessica Martin/François Beaune).

Librairie La page Clarée Ville Basse 10 rue du Général Rostolland 05100 Névache Roubion 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 86 99 55 11 »}]

©Angela Flahault