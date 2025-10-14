Atelier d’écriture Dictée, en avant les mots !- Biblio’fil Médiathèque intercommunale La Roche-Blanche

Médiathèque intercommunale 171 Rue Saint-Michel La Roche-Blanche Loire-Atlantique

Début : 2025-10-14 19:30:00

2025-10-14

Venez tester votre niveau en dictée !

Durée 1h

Réservation conseillée .

Médiathèque intercommunale 171 Rue Saint-Michel La Roche-Blanche 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 66 90 06 65 biblio.rocheb@pays-ancenis.com

English :

Come and test your dictation skills!

German :

Kommen Sie und testen Sie Ihr Niveau im Diktat!

Italiano :

Venite a mettere alla prova le vostre abilità di dettatura!

Espanol :

¡Ven y pon a prueba tus habilidades de dictado!

L’événement Atelier d’écriture Dictée, en avant les mots !- Biblio’fil La Roche-Blanche a été mis à jour le 2025-08-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis