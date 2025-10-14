Atelier d’écriture Dictée, en avant les mots !- Biblio’fil Médiathèque intercommunale La Roche-Blanche
Atelier d’écriture Dictée, en avant les mots !- Biblio’fil Médiathèque intercommunale La Roche-Blanche mardi 14 octobre 2025.
Atelier d’écriture Dictée, en avant les mots !- Biblio’fil
Médiathèque intercommunale 171 Rue Saint-Michel La Roche-Blanche Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-14 19:30:00
fin : 2025-10-14
Date(s) :
2025-10-14
Venez tester votre niveau en dictée !
Durée 1h
Réservation conseillée .
Médiathèque intercommunale 171 Rue Saint-Michel La Roche-Blanche 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 66 90 06 65 biblio.rocheb@pays-ancenis.com
English :
Come and test your dictation skills!
German :
Kommen Sie und testen Sie Ihr Niveau im Diktat!
Italiano :
Venite a mettere alla prova le vostre abilità di dettatura!
Espanol :
¡Ven y pon a prueba tus habilidades de dictado!
L’événement Atelier d’écriture Dictée, en avant les mots !- Biblio’fil La Roche-Blanche a été mis à jour le 2025-08-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis