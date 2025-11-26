Atelier d’écriture Dictée, en avant les mots !- Biblio’fil Bibliothèque Vair-sur-Loire

Atelier d’écriture Dictée, en avant les mots !- Biblio’fil Bibliothèque Vair-sur-Loire mercredi 26 novembre 2025.

Atelier d’écriture Dictée, en avant les mots !- Biblio’fil

Bibliothèque 4 Rue de la Boule d’Or Vair-sur-Loire Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 19:30:00

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

Venez tester votre niveau en dictée !

Durée 1h

Réservation conseillée .

Bibliothèque 4 Rue de la Boule d’Or Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 55 11 22 94 biblio.vairsurloire@pays-ancenis.com

English :

Come and test your dictation skills!

German :

Kommen Sie und testen Sie Ihr Niveau im Diktat!

Italiano :

Venite a mettere alla prova le vostre abilità di dettatura!

Espanol :

¡Ven y pon a prueba tus habilidades de dictado!

L’événement Atelier d’écriture Dictée, en avant les mots !- Biblio’fil Vair-sur-Loire a été mis à jour le 2025-08-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis