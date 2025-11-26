Atelier d’écriture Dictée, en avant les mots !- Biblio’fil Bibliothèque Vair-sur-Loire
Atelier d’écriture Dictée, en avant les mots !- Biblio’fil
Bibliothèque 4 Rue de la Boule d’Or Vair-sur-Loire Loire-Atlantique
Début : 2025-11-26 19:30:00
2025-11-26
Venez tester votre niveau en dictée !
Durée 1h
Réservation conseillée .
Bibliothèque 4 Rue de la Boule d’Or Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 55 11 22 94 biblio.vairsurloire@pays-ancenis.com
English :
Come and test your dictation skills!
German :
Kommen Sie und testen Sie Ihr Niveau im Diktat!
Italiano :
Venite a mettere alla prova le vostre abilità di dettatura!
Espanol :
¡Ven y pon a prueba tus habilidades de dictado!
