Atelier d’écriture Dictée, en avant les mots !- Biblio’fil Bibliothèque les Mots Passant Vallons-de-l’Erdre
Bibliothèque les Mots Passant 16 Avenue Charles-Henri de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique
Début : 2026-01-13 14:30:00
Venez tester votre niveau en dictée !
Durée 2h
Réservation conseillée .
Bibliothèque les Mots Passant 16 Avenue Charles-Henri de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 37 26 biblio.vallonsdelerdre(at)pays-ancenis.com
English :
Come and test your dictation skills!
L’événement Atelier d’écriture Dictée, en avant les mots !- Biblio’fil Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2025-08-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis