Atelier d’écriture Dictée, en avant les mots !- Biblio’fil Bibliothèque les Mots Passant Vallons-de-l’Erdre

Atelier d’écriture Dictée, en avant les mots !- Biblio’fil

Bibliothèque les Mots Passant 16 Avenue Charles-Henri de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Début : 2026-01-13 14:30:00

fin : 2026-01-13

Date(s) :

2026-01-13

Venez tester votre niveau en dictée !

Durée 2h

Réservation conseillée .

English :

Come and test your dictation skills!

