Atelier d’écriture Interface Dijon

Interface 12 Rue Chancelier de l'Hospital Dijon Côte-d'Or

Atelier d’écriture précédé d’une courte visite de l’exposition.

Pour terminer l’année de notre 30e anniversaire, nous avons souhaité inviter en solo show l’artiste Katinka Bock. Son parcours artistique s’est construit entre l’Allemagne (son pays natal) et la France et son œuvre occupe désormais une place importante sur l’échiquier international de l’art contemporain.

Les sculptures ou les installations de Katinka Bock sont toujours le résultat d’une expérience liée à un lieu spécifique dont elle aurait sondé les conditions physiques et matérielles tout en explorant leur dimension historique, politique et sociale.

Remarquée pour son travail de sculpture, elle reçoit en 2012 le 14e Prix de la Fondation Ricard et le Prix Dorothea von Stetten en Allemagne. Elle est également résidente à la Villa Médicis en 2012- 2013. Katinka Bock a présenté un projet d’exposition itinérante au musée de Winterthur, au MUDAM de Luxembourg et à l’IAC de Villeurbanne. En 2019, Katinka Bock fait partie des artistes nommés pour le Prix Marcel Duchamp et la même année, elle présente sa première exposition institutionnelle parisienne Tumulte à Higienópolis à Lafayette Anticipations. Elle est représentée par les galeries Jocelyn Wolff (Paris), Meyer Riegger (Berlin), Greta Meert (Bruxelles) et 303 (New York). .

