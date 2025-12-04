ATELIER D’ÉCRITURE DÎNATOIRE CALM Grenade

ATELIER D’ÉCRITURE DÎNATOIRE

CALM 22 Rue René Teisseire Grenade Haute-Garonne

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Ne manquez pas le dernier rendez-vous de l’année de cet atelier d’écriture dînatoire !

Au programme parole libre, convivialité et créativité !

En plus de l’atelier, profitez d’un verre offert et d’une dégustation maison !

Cet atelier est accessible uniquement sur inscription.

laciedesmotsacoulisses@gmail.com

English :

Don’t miss the last appointment of the year for this writing workshop dinner!

On the program: free speech, conviviality and creativity!

