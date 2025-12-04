ATELIER D’ÉCRITURE DÎNATOIRE CALM Grenade
ATELIER D’ÉCRITURE DÎNATOIRE CALM Grenade vendredi 12 décembre 2025.
ATELIER D’ÉCRITURE DÎNATOIRE
CALM 22 Rue René Teisseire Grenade Haute-Garonne
Tarif : 22 – 22 – EUR
22
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Ne manquez pas le dernier rendez-vous de l’année de cet atelier d’écriture dînatoire !
Au programme parole libre, convivialité et créativité !
En plus de l’atelier, profitez d’un verre offert et d’une dégustation maison !
Cet atelier est accessible uniquement sur inscription. 22 .
CALM 22 Rue René Teisseire Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie laciedesmotsacoulisses@gmail.com
English :
Don’t miss the last appointment of the year for this writing workshop dinner!
On the program: free speech, conviviality and creativity!
L’événement ATELIER D’ÉCRITURE DÎNATOIRE Grenade a été mis à jour le 2025-12-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE