ATELIER D’ÉCRITURE DÎNATOIRE CALM Grenade

ATELIER D’ÉCRITURE DÎNATOIRE
CALM 22 Rue René Teisseire Grenade Haute-Garonne
Tarif : 22 EUR
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
2026-01-23
Envie de partager un temps convivial autour d’un verre, des mots et de l’imagination ?
Retrouvons-nous pour le premier atelier d’écriture apéro-dinatoire de l’année !
Toujours la même formule un verre et une dégustation maison offerts !
Nous vous invitons à vous inscrire dans les plus brefs délais. 22 .
CALM 22 Rue René Teisseire Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie laciedesmotsacoulisses@gmail.com
Would you like to share a convivial moment over a drink, words and imagination?
