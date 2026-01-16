ATELIER D’ÉCRITURE DÎNATOIRE CALM Grenade

ATELIER D’ÉCRITURE DÎNATOIRE

CALM 22 Rue René Teisseire Grenade Haute-Garonne

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Envie de partager un temps convivial autour d’un verre, des mots et de l’imagination ?

Retrouvons-nous pour le premier atelier d’écriture apéro-dinatoire de l’année !

Toujours la même formule un verre et une dégustation maison offerts !

Nous vous invitons à vous inscrire dans les plus brefs délais. 22 .

CALM 22 Rue René Teisseire Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie laciedesmotsacoulisses@gmail.com

English :

Would you like to share a convivial moment over a drink, words and imagination?

