Atelier d’écriture « Dire et écrire les cinq sens » Médiathèque du Bord de Mer La Hague

samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque du Bord de Mer · La Hague

Informations pratiques

La Hague

Atelier d’écriture « Dire et écrire les cinq sens »

Médiathèque du Bord de Mer 625 Rue Saint-Laurent La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 14:00:00

fin : 2026-10-17 17:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Dans le cadre du ZIGZAG TOUR des médiathèques de la Hague, la médiathèque du Bord de Mer a le plaisir d’inviter Marie Courtois-Prieto dite Marie Manzanita. Elle est une conteuse rayonnante, riche des différentes cultures qu’elle a pu expérimenter, vivre ou observer.

Elle anime des ateliers d’écriture pour encourager le jeu avec les mots en français, l’expression et la créativité.

Lors de cet atelier, vous pourrez trouver les mots pour exprimer vos ressentis, et laisser libre cours à votre imagination.

Durée : 3 heures, public adulte et adolescent, gratuit sur réservation. .

Médiathèque du Bord de Mer 625 Rue Saint-Laurent La Hague 50460 Manche Normandie +33 2 33 95 90 99 mediatheque-urville-nacqueville@lahague.com

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English : Atelier d’écriture « Dire et écrire les cinq sens »

L’événement Atelier d’écriture « Dire et écrire les cinq sens » La Hague a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Cotentin – La Hague