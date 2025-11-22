Atelier d’écriture dirigé par Véronique Darras Bibliothèque municipale Belin-Béliet

Atelier d’écriture dirigé par Véronique Darras

Atelier d’écriture

La bibliothèque de Belin-Béliet organise un atelier d’écriture gratuit !

Envie de libérer votre plume et d’explorer votre voix intérieure ?

Rejoignez Véronique Darras pour une journée d’écriture sensible et inspirée.

Au programme jeux d’écriture, inspirations guidées, partage bienveillant.

Public ouvert à tous, débutants bienvenus.

Tarif gratuit (sur inscription, places limitées).

Lieu Bibliothèque de Belin-Béliet 4 avenue Plantagenet

Date/horaires 22 novembre de 10h à 17h

Inscriptions bibliotheque@belin-beliet.fr 05 56 88 19 82 .

Bibliothèque municipale 4 Avenue Plantagenêt Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 19 82 bibliotheque@belin-beliet.fr

