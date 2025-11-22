Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier d'écriture dirigé par Véronique Darras

Bibliothèque municipale Belin-Béliet samedi 22 novembre 2025.

Bibliothèque municipale 4 Avenue Plantagenêt Belin-Béliet Gironde

2025-11-22
Atelier d’écriture
La bibliothèque de Belin-Béliet organise un atelier d’écriture gratuit !
Envie de libérer votre plume et d’explorer votre voix intérieure ?
Rejoignez Véronique Darras pour une journée d’écriture sensible et inspirée.
Au programme jeux d’écriture, inspirations guidées, partage bienveillant.
Public ouvert à tous, débutants bienvenus.
Tarif gratuit (sur inscription, places limitées).
Lieu Bibliothèque de Belin-Béliet 4 avenue Plantagenet
Date/horaires 22 novembre de 10h à 17h
Inscriptions bibliotheque@belin-beliet.fr 05 56 88 19 82   .

Bibliothèque municipale 4 Avenue Plantagenêt Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 19 82  bibliotheque@belin-beliet.fr

