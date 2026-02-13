Atelier d’écriture Dis-moi dix mots : jouer avec les dix mots (et plein d’autres) pour s’imaginer un monde à venir, médiathèque Louise Michel, Annecy

Atelier d’écriture Dis-moi dix mots : jouer avec les dix mots (et plein d’autres) pour s’imaginer un monde à venir 14 et 28 mars médiathèque Louise Michel Haute-Savoie

Présence aux 2 séances pour l’atelier. Dès 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T10:00:00+01:00 – 2026-03-14T12:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T10:00:00+01:00 – 2026-03-28T12:00:00+01:00

Un atelier d’écriture c’est un temps de créativité où chacun se sent libre d’écrire et de partager, avec un animateur qui propose, guide, stimule.

Histoire, rêverie, poème… on a tous les mots en nous pour s’imaginer l’avenir. Un atelier animé par Laurent Gidon sur deux séances.

médiathèque Louise Michel 5 rue françois Vernex, Meythet 74960 Annecy 74960 Meythet Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Dis-moi Dix mots

