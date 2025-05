Atelier d’écriture: Dompter les amis-mots – Brocante Eco-Solidaire Mimbaste, 17 mai 2025 14:30, Mimbaste.

Landes

Brocante Eco-Solidaire 1182 route d'Orthez Mimbaste Landes

Tarif : 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 14:30:00

fin : 2025-05-17 15:30:00

Date(s) :

2025-05-17

Atelier d’écriture ludique et libérateur animé par Wiliam Larqué auteur parolier.

Brocante Eco-Solidaire 1182 route d’Orthez

Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 06 78 69

English : Atelier d’écriture: Dompter les amis-mots

A fun and liberating writing workshop led by Wiliam Larqué, author and lyricist.

German : Atelier d’écriture: Dompter les amis-mots

Spielerischer und befreiender Schreibworkshop unter der Leitung von Wiliam Larqué, Textautor.

Italiano :

Un laboratorio di scrittura divertente e liberatorio condotto da Wiliam Larqué, autore e paroliere.

Espanol : Atelier d’écriture: Dompter les amis-mots

Un taller de escritura divertido y liberador dirigido por Wiliam Larqué, autor y letrista.

