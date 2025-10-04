Atelier d’écriture: Dompter les amis-mots Brocante Eco-Solidaire Mimbaste
Atelier d’écriture ludique et libérateur animé par Wiliam Larqué auteur parolier. Des exercices simples et ludiques pour vous accompagner dans la formulation écrite de vos émotions, dans un moment de partage bienveillant et sans jugement.
English : Atelier d’écriture: Dompter les amis-mots
A playful and liberating writing workshop led by Wiliam Larqué, author and lyricist. Simple, fun exercises to help you express your emotions in writing, in a friendly, non-judgmental atmosphere.
German : Atelier d’écriture: Dompter les amis-mots
Ein spielerischer und befreiender Schreibworkshop unter der Leitung von Wiliam Larqué, Textautor. Einfache und spielerische Übungen, um Sie bei der schriftlichen Formulierung Ihrer Emotionen zu begleiten, in einem Moment des wohlwollenden und urteilsfreien Austauschs.
Italiano :
Un laboratorio di scrittura divertente e liberatorio condotto dal cantautore Wiliam Larqué. Esercizi semplici e divertenti per aiutarvi a esprimere le vostre emozioni per iscritto, in un’atmosfera amichevole e non giudicante.
Espanol : Atelier d’écriture: Dompter les amis-mots
Un taller de escritura divertido y liberador dirigido por el compositor Wiliam Larqué. Ejercicios sencillos y divertidos para ayudarte a expresar tus emociones por escrito, en un ambiente agradable y sin prejuicios.
