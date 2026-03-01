Atelier d’écriture du Collectif Projet C

Route de Caen Saint-Rémy Calvados

Début : 2026-03-07 10:15:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Le collectif Projet C revient au centre culturel pour proposer un nouvel atelier d’écriture. Vous le savez maintenant, c’est ouvert à tout·e·s. L’objectif est simple : prendre un moment pour écrire, essayer, jouer avec les mots et partager un temps convivial, sans pression ni prérequis. Que vous écriviez souvent ou que ce soit une première, vous serez accompagnée dans une ambiance détendue et bienveillante. .

Route de Caen Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie

English : Atelier d’écriture du Collectif Projet C

The Projet C collective returns to the cultural centre to offer a new writing workshop. As you know, it’s open to everyone. The aim is simple: take a moment to write, try it out, play with words and share a convivial moment, with no pressure or prerequisites.

L’événement Atelier d’écriture du Collectif Projet C Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Suisse Normande