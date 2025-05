Atelier d’écriture Du textile au texte, un cœur a l’ouvrage – Médiathèque Royan, 21 juin 2025 10:00, Royan.

Au cours de cet atelier, la fabrication du roman et les échafaudages invisibles de la création seront abordés en parlant couture. En effet, beaucoup de choses dans l’écriture peuvent s’apparenter à l’élaboration d’un ouvrage textile.

Médiathèque 1 bis rue de Foncillon

Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr

English :

During this workshop, we’ll discuss the making of the novel and the invisible « scaffolding » of creation through sewing. Indeed, many aspects of writing can be likened to the creation of a textile work.

German :

In diesem Workshop werden die Herstellung des Romans und das unsichtbare « Gerüst » der Kreation in Form von Näharbeiten besprochen. Vieles beim Schreiben kann der Herstellung von Textilien ähneln.

Italiano :

Nel corso di questo workshop, la creazione del romanzo e l’invisibile « impalcatura » della creazione saranno discusse nel contesto del cucito. In effetti, molti aspetti della scrittura possono essere paragonati alla realizzazione di un tessuto.

Espanol :

Durante este taller, se debatirá sobre la creación de la novela y el « andamiaje » invisible de la creación en el contexto de la costura. De hecho, hay muchas cosas en la escritura que pueden compararse con la confección de un tejido.

