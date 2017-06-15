Atelier d’écriture Écrire des portraits Librairie Le Grand Bain Bannalec

Atelier d’écriture Écrire des portraits

Librairie Le Grand Bain 3 Rue Saint-Lucas Bannalec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 19:00:00

fin : 2026-03-25 21:30:00

Date(s) :

2026-03-25

Avec Mathilde Jégou.

Attrapez des bouts de rêves, des impressions vagues, des mots qui traînent.

Des souvenirs, des images floues. Une expression, un geste, une moue.

Assemblez vos fragments et composez un portrait.

L’atelier s’appuie sur des œuvres choisies, textes et photographies, pour laisser ensuite placer à vos trouvailles.

Sur réservation. .

Librairie Le Grand Bain 3 Rue Saint-Lucas Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 52 82 91 97

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English : Atelier d’écriture Écrire des portraits

L’événement Atelier d’écriture Écrire des portraits Bannalec a été mis à jour le 2026-01-22 par OT QUIMPERLE LES RIAS