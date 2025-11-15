Atelier d’écriture « Ecrire la Science » à la Médiathèque Médiathèque Albert Camus Marmande

Atelier d’écriture « Ecrire la Science » à la Médiathèque Médiathèque Albert Camus Marmande samedi 15 novembre 2025.

Atelier d’écriture « Ecrire la Science » à la Médiathèque

Médiathèque Albert Camus 23 rue de la République Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Atelier d’écriture Animé par Colette Pouey (à partir de 15 ans).

Atelier d’écriture animé par Colette Pouey (à partir de 15 ans).

Tout littéraire est un scientifique qui s’ignore. Tout scientifique est un littéraire qui s’ignore. CQFD. Les sciences sont affaire de lettres. Démonstration visuel à créer si possible.

– Inscription obligatoire Places limitées. .

Médiathèque Albert Camus 23 rue de la République Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95

English : Atelier d’écriture « Ecrire la Science » à la Médiathèque

Writing workshop led by Colette Pouey (ages 15 and up).

German : Atelier d’écriture « Ecrire la Science » à la Médiathèque

Schreibwerkstatt Geleitet von Colette Pouey (ab 15 Jahren).

Italiano :

Laboratorio di scrittura condotto da Colette Pouey (a partire dai 15 anni).

Espanol : Atelier d’écriture « Ecrire la Science » à la Médiathèque

Taller de escritura dirigido por Colette Pouey (a partir de 15 años).

L’événement Atelier d’écriture « Ecrire la Science » à la Médiathèque Marmande a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Val de Garonne