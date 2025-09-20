Atelier d’écriture « Ecrire le sauvage » Grézels

Atelier d’écriture « Ecrire le sauvage » Grézels samedi 20 septembre 2025.

Atelier d’écriture « Ecrire le sauvage »

Grézels Lot

Dans le cadre d’une résidence artistique sur le Grand Quercy, la Compagnie Les Atlantes vous invite à un atelier d’écriture sensible et poétique à la salle des Fêtes de Grézels.

Laissez-vous inspirer par les paysages qui vous entourent pour écrire un récit à la frontière du réel et du merveilleux, où nature et imagination se rencontrent.

Un moment créatif ouvert à toutes et tous, curieux de raconter le monde autrement !

Grézels 46700 Lot Occitanie +33 6 42 17 08 35 pvalla@grandquercy.fr

English :

As part of an artistic residency in the Grand Quercy region, Compagnie Les Atlantes invites you to a sensitive, poetic writing workshop at the Salle des Fêtes in Grézels.

Let the landscapes around you inspire you to write a story on the border between the real and the wonderful, where nature and imagination meet.

A creative moment open to all, curious to tell the world in a different way!

German :

Im Rahmen eines Künstleraufenthalts im Grand Quercy lädt die Compagnie Les Atlantes Sie zu einem sensiblen und poetischen Schreibworkshop im Salle des Fêtes von Grézels ein.

Lassen Sie sich von den Landschaften, die Sie umgeben, inspirieren, um eine Geschichte an der Grenze zwischen Realität und Wunder zu schreiben, in der Natur und Fantasie aufeinandertreffen.

Ein kreativer Moment, der allen offen steht, die neugierig darauf sind, die Welt anders zu erzählen!

Italiano :

Nell’ambito di una residenza artistica nella regione del Grand Quercy, la Compagnie Les Atlantes vi invita a un laboratorio di scrittura sensibile e poetica presso la Salle des Fêtes di Grézels.

Lasciatevi ispirare dai paesaggi che vi circondano per scrivere una storia al confine tra il reale e il meraviglioso, dove natura e immaginazione si incontrano.

È un’opportunità creativa aperta a tutti coloro che vogliono raccontare il mondo in modo diverso!

Espanol :

En el marco de una residencia artística en la región del Gran Quercy, la Compagnie Les Atlantes le invita a un taller de escritura sensible y poética en la Salle des Fêtes de Grézels.

Deje que los paisajes que le rodean le inspiren para escribir una historia en la frontera entre lo real y lo maravilloso, donde la naturaleza y la imaginación se encuentran.

Es una oportunidad creativa abierta a todos los que quieran contar el mundo de otra manera

