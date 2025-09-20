Atelier d’écriture : « Ecrire le sauvage » Salle des Fêtes de Grézels Grézels

Gratuit.

✍️ Atelier d’écriture – Récits aux frontières du magique

Dans le cadre d’une résidence artistique sur le Grand Quercy, la Compagnie Les Atlantes vous invite à un atelier d’écriture sensible et poétique à la salle des Fêtes de Grézels.

Laissez-vous inspirer par les paysages qui vous entourent pour écrire un récit à la frontière du réel et du merveilleux, où nature et imagination se rencontrent.

Un moment créatif ouvert à toutes et tous, curieux de raconter le monde autrement !

Salle des Fêtes de Grézels 130 rue du Presbytère, 46700 Grézels Grézels 46700 Lot Occitanie https://www.grandquercy.fr/residence-artistique-de-territoire-compagnie-les-atlantes-immersion-en-septembre-sur-la-vallee-du-lot-et-du-vignoble/ Dans le cadre d’une résidence artistique sur le Grand Quercy, la Cie Les Atlantes propose un atelier d’écriture autour des paysages et récits du Quercy.

