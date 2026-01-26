[Atelier d’écriture] Ecrire ses plus belles aventures Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

[Atelier d’écriture] Ecrire ses plus belles aventures

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Dans le cadre de l’opération Coup de jeune à la médiathèque et en parallèle du concours de nouvelle, la Médiathèque propose deux ateliers d’écriture animés par Fanny Caldin, autrice publiée chez Robert Laffont pour sa trilogie Les Arcanes de Brume.

Comment poser les bases d’un récit ? Développer un scénario ? Construire une intrigue cohérente ? Et surtout, écrire vos idées sur le papier… Toutes ces étapes peuvent sembler effrayantes, mais elles ne sont souvent qu’une question d’organisation et d’habitude.

Alors, à vos stylos !

Animé par Fanny Caldin, autrice.

Dès 13 ans Réservation dès le 10 février au 05 59 64 34 43

RDV à 10h. Durée 2h. .

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Atelier d’écriture] Ecrire ses plus belles aventures

L’événement [Atelier d’écriture] Ecrire ses plus belles aventures Tarnos a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Seignanx