Atelier d’écriture Ecriture de chanson- Biblio’fil Bibliothèque les Mots Passant Vallons-de-l’Erdre lundi 6 octobre 2025.

Bibliothèque les Mots Passant 16 Avenue Charles-Henri de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-10-06 18:30:00

fin : 2025-10-06

2025-10-06 2025-10-13 2025-10-20 2025-11-03 2025-11-17 2025-11-24 2025-12-01 2026-01-24

Des ateliers pour jouer avec les mots, écrire des chansons, les mettre en voix et en musique !

En collaboration avec la cie C’est-à-dire.

Durée 2h

Réservation conseillée .

English :

Workshops to play with words, write songs and put them to voice and music!

German :

Workshops, um mit Wörtern zu spielen, Lieder zu schreiben und sie mit Stimme und Musik zu untermalen!

Italiano :

Laboratori per giocare con le parole, scrivere canzoni e metterle in voce e musica!

Espanol :

Talleres para jugar con las palabras, escribir canciones y ponerles voz y música

