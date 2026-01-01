Atelier d’écriture Ecriture de chanson- Biblio’fil Bibliothèque les Mots Passant Vallons-de-l’Erdre
Bibliothèque les Mots Passant 16 Avenue Charles-Henri de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique
Début : 2026-01-24 18:30:00
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Des ateliers pour jouer avec les mots, écrire des chansons, les mettre en voix et en musique !
En collaboration avec la cie C’est-à-dire.
Durée 2h
Réservation conseillée .
Bibliothèque les Mots Passant 16 Avenue Charles-Henri de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 37 26 biblio.vallonsdelerdre@pays-ancenis.com
English :
Workshops to play with words, write songs and put them to voice and music!
