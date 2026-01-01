Atelier d’écriture Ecriture de chanson- Biblio’fil Bibliothèque les Mots Passant Vallons-de-l’Erdre

Atelier d’écriture Ecriture de chanson- Biblio’fil

Bibliothèque les Mots Passant 16 Avenue Charles-Henri de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 18:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Des ateliers pour jouer avec les mots, écrire des chansons, les mettre en voix et en musique !

En collaboration avec la cie C’est-à-dire.

Durée 2h

Réservation conseillée .

Bibliothèque les Mots Passant 16 Avenue Charles-Henri de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 37 26 biblio.vallonsdelerdre@pays-ancenis.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Workshops to play with words, write songs and put them to voice and music!

L’événement Atelier d’écriture Ecriture de chanson- Biblio’fil Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2025-08-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis