Atelier d’écriture, Ehpad Simone de Beauvoir, Saint-Médard-en-Jalles
Atelier d’écriture, Ehpad Simone de Beauvoir, Saint-Médard-en-Jalles jeudi 2 avril 2026.
Atelier d’écriture Jeudi 2 avril, 14h00 Ehpad Simone de Beauvoir Gironde
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-02T14:00:00+02:00 – 2026-04-02T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-02T14:00:00+02:00 – 2026-04-02T16:00:00+02:00
Venez vous essayer à l’écriture !
Le Centre ressources vous propose des ateliers d’écriture animés par Frédéric Baudet, poète, slameur.
Que vous soyez un écrivain dans l’âme ou novice en la matière, nous vous attendons pour ce moment de partage, dans la bonne humeur !
Informations et inscriptions Centre ressources.
Rendez-vous au Bistro « Chez Simone » du centre de Ressources.
Ehpad Simone de Beauvoir Allée du Preuilha – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « centreressources@saint-medard-en-jalles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 64 86 89 03 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 76 99 95 75 »}]
Ateliers d’écriture animés par Frédéric Baudet
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