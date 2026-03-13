Atelier d’écriture “Empreintes” avec Mathieu Siam Médiathèque de l’Orangerie Jarnac

Atelier d’écriture “Empreintes” avec Mathieu Siam

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 17:00:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Dans le cadre de la résidence de l’auteur-illustrateur Mathieu Siam à la médiathèque de Jarnac, venez participer à un atelier d’écriture atypique en vous appuyant sur des illustrations pour libérer votre créativité.

Sur inscription, à partir de 16 ans

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Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr

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English :

As part of author-illustrator Mathieu Siam’s residency at the Jarnac media library, come and take part in an unusual writing workshop, using illustrations to unleash your creativity.

Registration required, ages 16 and up

L’événement Atelier d’écriture “Empreintes” avec Mathieu Siam Jarnac a été mis à jour le 2026-03-13 par Destination Cognac