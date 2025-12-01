Atelier d’écriture en anglais Bibliothèque Benoîte Groult Paris
Atelier d’écriture en anglais Bibliothèque Benoîte Groult Paris vendredi 19 décembre 2025.
Avec l’association Carnet du passage et Amy Hollowell, venez prendre part à un atelier d’écriture dans la langue de Shakespeare.
Retrouvez tous les évènements gratuits sur inscription de la bibliothèque Benoîte Groult.
Amy Hollowell will guide you through this creative writing workshop. Deux heures pour laisser votre créativité s’exprimer… en anglais!
Le vendredi 19 décembre 2025
de 17h00 à 19h00
gratuit
Réservation sur place, par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr
Public adultes.
Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr