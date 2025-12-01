Atelier d’écriture en anglais Bibliothèque Benoîte Groult Paris

Avec l’association Carnet du passage et Amy Hollowell, venez prendre part à un atelier d’écriture dans la langue de Shakespeare.

Retrouvez tous les évènements gratuits sur inscription de la bibliothèque Benoîte Groult.

Amy Hollowell will guide you through this creative writing workshop. Deux heures pour laisser votre créativité s’exprimer… en anglais!

Le vendredi 19 décembre 2025

de 17h00 à 19h00

gratuit

Réservation sur place, par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr

Public adultes.

Date(s) : 2025-12-19T17:00:00+02:00_2025-12-19T19:00:00+02:00

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr