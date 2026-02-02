Atelier d’écriture en Cadavre Exquis Place Balségur Monflanquin
Atelier d’écriture en Cadavre Exquis Place Balségur Monflanquin vendredi 13 février 2026.
Atelier d’écriture en Cadavre Exquis
Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Ecrivons une histoire collectivement, sans connaître les phrases des autres. Thème: vendredi 13.
A partir de 8 ans.
Inscription appréciée.
Ecrivons une histoire collectivement, sans connaître les phrases des autres.
Thème vendredi 13.
A partir de 8 ans.
Inscription appréciée. .
Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier d’écriture en Cadavre Exquis
Let’s write a story together, without knowing each other’s sentences. Theme: Friday the 13th.
Ages 8 and up.
Registration appreciated.
L’événement Atelier d’écriture en Cadavre Exquis Monflanquin a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Coeur de Bastides