Atelier d’écriture en Cadavre Exquis Place Balségur Monflanquin

Atelier d’écriture en Cadavre Exquis

Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Ecrivons une histoire collectivement, sans connaître les phrases des autres. Thème: vendredi 13.

A partir de 8 ans.

Inscription appréciée.

Ecrivons une histoire collectivement, sans connaître les phrases des autres.

Thème vendredi 13.

A partir de 8 ans.

Inscription appréciée. .

Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier d’écriture en Cadavre Exquis

Let’s write a story together, without knowing each other’s sentences. Theme: Friday the 13th.

Ages 8 and up.

Registration appreciated.

L’événement Atelier d’écriture en Cadavre Exquis Monflanquin a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Coeur de Bastides