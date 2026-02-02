Atelier d’écriture en Cadavre Exquis Place Balségur Monflanquin

Atelier d'écriture en Cadavre Exquis Place Balségur Monflanquin vendredi 13 février 2026.

Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne

2026-02-13
2026-02-13

Ecrivons une histoire collectivement, sans connaître les phrases des autres. Thème: vendredi 13.
A partir de 8 ans.
Inscription appréciée.
A partir de 8 ans.
Inscription appréciée.
Place Balségur Café Culturel Descaratz ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67  descaratz@gmail.com

English : Atelier d'écriture en Cadavre Exquis

Let’s write a story together, without knowing each other’s sentences. Theme: Friday the 13th.
Ages 8 and up.
Registration appreciated.

