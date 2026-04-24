Atelier d’écriture en extérieur Boucau
Atelier d’écriture en extérieur Boucau samedi 20 juin 2026.
Boucau
Atelier d’écriture en extérieur
Bibliothèque Boucau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 11:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Si le Bois Guilhou nous contait ses mystères ? Les arbres ont été témoins de tant d’histoires, et si nous leur donnions une voix ? Sur les sentiers, venez collecter mots, images, ambiances, puis écrire en toute liberté les histoires cachées de ce lieu !
Atelier animé par l’autrice Stéphanie Abadie. Guilhou. Tout public, sur inscription. .
Bibliothèque Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 85 14
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English : Atelier d’écriture en extérieur
L’événement Atelier d’écriture en extérieur Boucau a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Pays Basque
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