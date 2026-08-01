Atelier d’écriture en immersion dans notre exposition, avec Maïté La minoterie Nay
samedi 29 août 2026 · La minoterie · Nay
Informations pratiques
Nay
Atelier d’écriture en immersion dans notre exposition, avec Maïté
La minoterie 22 Chemin de la Minoterie Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 16:00:00
fin : 2026-08-29 18:30:00
Date(s) :
2026-08-29
Un atelier d’écriture, dans un lieu unique où trois Artistes cohabitent sans s’être jamais rencontrés, ce lieu d’exposition où les regards s’attardent, se croisent, se laissent prendre, donnent des sens diversifiés, complexes, mêlant émotions et interrogation
Comme Créer des sculptures, peintures, photographies Ecrire, c’est oser projeter les mots hors de soi et mettre au jour des choses que l’on ne soupçonnait même pas en nous comme l’a dit Georges Brassens.
L’atelier d’écriture aura pour objet une chasse aux mots dans un va-et-vient des pensées, affects, imaginaires qui circulent, s’interpellent, se choquent, se contredisent et nous construisent…
Le Pouvoir et le Plaisir d’écrire
les œuvres d’art exposées nous y conduiront.
Maïté Colin .
La minoterie 22 Chemin de la Minoterie Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 91 42 info@nayart.fr
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English : Atelier d’écriture en immersion dans notre exposition, avec Maïté
L’événement Atelier d’écriture en immersion dans notre exposition, avec Maïté Nay a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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