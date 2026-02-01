Atelier d’écriture en lien avec l’expo de Georges Papazoff salle du Préau Locquénolé

Atelier d’écriture en lien avec l’expo de Georges Papazoff

salle du Préau 13 Place de la Liberté Locquénolé Finistère

Début : 2026-02-13 14:00:00

fin : 2026-02-13 17:00:00

Date(s) :

2026-02-13

Véronique Pédréro propose un nouvel atelier d’écriture en lien avec les tableaux de Georges Papazoff. Ces deux artistes avaient déjà mêlé poèmes et musique en décembre dans le même lieu. Ils ont donc décidé de poursuivre leurs aventures, de les diversifier, de les déployer.

Au sein d’un groupe qu’elle espère éclectique, les consignes qu’elle donnera éviteront les écueils de la page blanche tant redoutée. Une suite d’exercices, comme de minuscules tentatives pour écrire mais aussi réécrire, avec bonheur et en se laissant surprendre.

Véronique Pédréro participe elle-même à de nombreux ateliers d’écriture et en anime régulièrement, sous la bannière Tous capables ! Elle est par ailleurs l’autrice de quatre recueils de poésie aux éditions ThoT et Les bonnes feuilles. .

salle du Préau 13 Place de la Liberté Locquénolé 29670 Finistère Bretagne +33 6 41 71 17 01

