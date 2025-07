Atelier d’écriture en nature Port-de-Lanne

Atelier d’écriture en nature Port-de-Lanne samedi 9 août 2025.

Atelier d’écriture en nature

Parking du port Port-de-Lanne Landes

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-09

2025-08-09

Atelier d’écriture en nature animé par Charlotte Boucault, autrice jeunesse et traductrice littéraire.Approche bienveillante, décomplexée et libératrice: nous sommes toutes et tous légitimes quand il s’agit d’écrire. Ouvert à toutes et tous à partir de 15 ans. Réservation obligatoire. .

Parking du port Port-de-Lanne 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 75 44 52

English : Atelier d’écriture en nature

For Saint-Amour, come and write life in green!

Come and write your life in green, in the company of Charlotte Boucault, children’s author and literary translator.

German : Atelier d’écriture en nature

Schreiben Sie das Leben in Grün!

Ein Schreibworkshop in der Natur unter der Leitung von Charlotte Boucault, Jugendbuchautorin und literarische Übersetzerin, mit einem wohlwollenden, entspannten und befreienden Ansatz: Wir alle sind legitim, wenn es ums Schreiben geht.

Italiano :

Per Saint-Amour, venite a scrivere la vita in verde!

Un approccio amichevole, rilassato e liberatorio: siamo tutti legittimi quando si tratta di scrivere.

Espanol : Atelier d’écriture en nature

Para Saint-Amour, ¡ven a escribir la vida en verde!

Un enfoque amistoso, relajado y liberador: todos somos legítimos a la hora de escribir.

