Atelier d’écriture en promenade à Saint-Suliac Le Grand Banc, étage 1 chez « Multi », 26 rue Besnier 35430 Saint-Suliac Saint-Suliac 18 et 25 avril Sur inscription, contacter le 06.61.44.58.80

Un atelier d’écriture en extérieur, avec une déambulation dans le village

Une marche dans Saint-Suliac jusqu’à la Rance pour cueillir des mots en chemin, puis une session d’écriture au chaud dans l’atelier d’artiste du Grand Banc. Entre terre et mer, de l’extérieur à l’intérieur.

Pas besoin de savoir écrire ni d’avoir un projet en cours. Juste l’envie de ralentir, de regarder, et de poser quelques mots sur ce qu’on a vu.

Maximum 6 participants pour garder une atmosphère intime et bienveillante.

Une boisson chaude incluse vous sera offerte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-18T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-25T12:30:00.000+02:00

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0661445880

Le Grand Banc, étage 1 chez « Multi », 26 rue Besnier 35430 Saint-Suliac 26 rue Besnier 35430 Saint-Suliac Saint-Suliac 35430 Ille-et-Vilaine



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