Atelier d’écriture | En quelques mots – La Mauvaise Herbe Eymet, 17 mai 2025 17:00, Eymet.

Dordogne

Atelier d’écriture | En quelques mots La Mauvaise Herbe 17 Rue du Temple Eymet Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 17:00:00

fin : 2025-07-19 18:00:00

Date(s) :

2025-05-17

2025-06-21

2025-07-19

2025-08-16

2025-09-20

2025-10-18

2025-11-15

2025-12-20

Tous les troisièmes samedis du mois, retrouvez Sébastien pour une heure d’écriture furtive et qui vous propose un exercice d’écriture au format très simple une heure, une consigne, un support différent à chaque séance.

L’idée est de se laisser aller à la créativité et de s’autoriser une parenthèse conviviale et respectueuse, sans trop s’attacher à la technique.

En plus, Sébastien a toujours des consignes inattendues et des supports surprenants…

Sur inscription.

Venez, il y aura du café et des idées ! .

La Mauvaise Herbe 17 Rue du Temple

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 99 39 librairie@lamauvaiseherbe.eu

English : Atelier d’écriture | En quelques mots

German : Atelier d’écriture | En quelques mots

Italiano :

Espanol : Atelier d’écriture | En quelques mots

L’événement Atelier d’écriture | En quelques mots Eymet a été mis à jour le 2025-05-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides