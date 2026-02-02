Atelier d’écriture | En quelques mots La Mauvaise Herbe Eymet
Atelier d’écriture | En quelques mots
La Mauvaise Herbe 17 Rue du Temple Eymet Dordogne
Tous les troisièmes samedis du mois, retrouvez Sébastien pour une heure d’écriture furtive et qui vous propose un exercice d’écriture au format très simple une heure, une consigne, un support différent à chaque séance.
L’idée est de se laisser aller à la créativité et de s’autoriser une parenthèse conviviale et respectueuse, sans trop s’attacher à la technique.
En plus, Sébastien a toujours des consignes inattendues et des supports surprenants…
La Mauvaise Herbe 17 Rue du Temple Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 99 39 lamauvaiseherbe.lib@protonmail.com
