Atelier d’écriture en slam Rocksane Bergerac

Atelier d’écriture en slam

Sustaplum’ vous propose un atelier d’écriture autour du Slam.

Que tu sois un habitué de l’écriture ou que tu cherches à poser des mots sur le papier, viens écrire et slamer tes plus beaux textes !

Atelier suivi de la scène ouverte À Voix Haute (gratuite) qui vous permettra de restituer vos textes. .

