Atelier d’écriture en slam Rocksane Bergerac

Rocksane 14 Bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac Dordogne
2025-12-18
fin : 2025-12-18
2025-12-18
Sustaplum’ vous propose un atelier d’écriture autour du Slam.
Que tu sois un habitué de l’écriture ou que tu cherches à poser des mots sur le papier, viens écrire et slamer tes plus beaux textes !
Atelier suivi de la scène ouverte À Voix Haute (gratuite) qui vous permettra de restituer vos textes. .
+33 5 53 63 03 76
