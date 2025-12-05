Atelier d’écriture en slam Rocksane Bergerac

Atelier d’écriture en slam Rocksane Bergerac jeudi 18 décembre 2025.

Sustaplum’ vous propose un atelier d’écriture autour du Slam.
Que tu sois un habitué de l’écriture ou que tu cherches à poser des mots sur le papier, viens écrire et slamer tes plus beaux textes !
Atelier suivi de la scène ouverte À Voix Haute (gratuite) qui vous permettra de restituer vos textes.   .

Rocksane 14 Bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 03 70 

