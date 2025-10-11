Atelier d’écriture Encre et Art La Villa Balthazar Valence
Atelier d’écriture Encre et Art La Villa Balthazar Valence samedi 11 octobre 2025.
Atelier d’écriture Encre et Art
La Villa Balthazar 3 place Louis Le Cardonnel Valence Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-11 12:00:00
2025-10-11
Un atelier d’écriture pour relier l’art contemporain à l’écriture. Proposé et animé à chaque exposition par l’autrice Caroline Gautier.
La Villa Balthazar 3 place Louis Le Cardonnel Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 58 78 71 contact@lavillabalthazar.fr
English :
A writing workshop to connect contemporary art and writing. Presented at each exhibition by author Caroline Gautier.
German :
Ein Schreibworkshop, um die zeitgenössische Kunst mit dem Schreiben zu verbinden. Wird bei jeder Ausstellung von der Autorin Caroline Gautier angeboten und geleitet.
Italiano :
Un laboratorio di scrittura per collegare l’arte contemporanea alla scrittura. Presentato ad ogni mostra dall’autrice Caroline Gautier.
Espanol :
Un taller de escritura para conectar el arte contemporáneo con la escritura. Presentado en cada exposición por la escritora Caroline Gautier.
