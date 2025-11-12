Atelier d’écriture enfant Espace de la Gare Argelès-Gazost
Espace de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2025-11-12 10:00:00
fin : 2025-11-12 11:00:00
2025-11-12
Partenariat Des mots pour le dire. Animé par Christelle de Bilbao et Carole.
Tu as entre 6 et 11 ans tu aimes inventer des histoires tu aimes écrire, tu aimes jouer avec les mots alors cet atelier est pour toi.
Inscription demandée par téléphone. Participation de 3€.
Espace de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 83 47 34 22
English :
Partnership Des mots pour le dire. Led by Christelle de Bilbao and Carole.
You’re between 6 and 11 years old: you like making up stories you like writing, you like playing with words then this workshop is for you.
Registration required by telephone. Participation fee 3?
German :
Partnerschaft Worte, um es zu sagen Geleitet von Christelle de Bilbao und Carole.
Du bist zwischen 6 und 11 Jahre alt: du denkst dir gerne Geschichten aus du schreibst gerne, du spielst gerne mit Wörtern dann ist dieser Workshop für dich.
Anmeldung per Telefon erforderlich. Teilnahmegebühr: 3?
Italiano :
Partenariato Des mots pour le dire Condotto da Christelle de Bilbao e Carole.
Hai tra i 6 e gli 11 anni: ti piace inventare storie, ti piace scrivere, ti piace giocare con le parole, allora questo laboratorio è per te
Iscrizione obbligatoria per telefono. Quota di partecipazione: 3?
Espanol :
Asociación Des mots pour le dire Dirigido por Christelle de Bilbao y Carole.
Tienes entre 6 y 11 años: te gusta inventar historias te gusta escribir, te gusta jugar con las palabras, entonces este taller es para ti
Inscripción previa por teléfono. Cuota de participación: 3?
