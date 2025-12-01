Atelier d’écriture enfant Espace de la Gare Argelès-Gazost

Atelier d’écriture enfant

À travers des jeux d’écriture amusants, chacun découvre le plaisir d’écrire et de partager ses idées. Un atelier pour s’amuser avec les mots et repartir avec ses propres histoires. Animé par l’association Des mots pour le dire.

English :

Through fun writing games, everyone discovers the pleasure of writing and sharing their ideas. A workshop to have fun with words and come away with your own stories. Led by the association Des mots pour le dire.

Participation fee: 3?

German :

Durch lustige Schreibspiele entdeckt jeder die Freude am Schreiben und daran, seine Ideen mit anderen zu teilen. Ein Workshop, um Spaß mit Wörtern zu haben und mit seinen eigenen Geschichten nach Hause zu gehen. Geleitet von der Vereinigung Des mots pour le dire.

Teilnahme: 3?

Italiano :

Attraverso divertenti giochi di scrittura, tutti scoprono il piacere di scrivere e di condividere le proprie idee. Un workshop per divertirsi con le parole e arrivare a creare le proprie storie. Condotto dall’associazione Des mots pour le dire.

Quota di partecipazione: 3?

Espanol :

A través de divertidos juegos de escritura, todos descubren el placer de escribir y compartir sus ideas. Un taller para divertirse con las palabras y salir con sus propias historias. Dirigido por la asociación Des mots pour le dire.

Precio de participación: 3?

