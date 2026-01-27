Atelier d’écriture enfant rue du 19 Mars 1962 Plouénan

Atelier d’écriture enfant

rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 10:30:00

fin : 2026-02-17 12:00:00

Date(s) :

2026-02-17

Dans le cadre de l’exposition L’enfant, le peintre et la mer .

Histoires détournées et création d’écrits à partir des dessins de l’exposition .

Improvisation de récits selon le choix des planches de dessins originales du livre puis travail d’écriture. Les créations écrites par nos artistes seront exposées à côté des dessins jusqu’à la fin de l’exposition.

Dès 8 ans. Sur inscription. .

rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 51 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier d’écriture enfant

L’événement Atelier d’écriture enfant Plouénan a été mis à jour le 2026-01-27 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX