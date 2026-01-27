Atelier d’écriture enfant rue du 19 Mars 1962 Plouénan
Début : 2026-02-17 10:30:00
fin : 2026-02-17 12:00:00
2026-02-17
Dans le cadre de l’exposition L’enfant, le peintre et la mer .
Histoires détournées et création d’écrits à partir des dessins de l’exposition .
Improvisation de récits selon le choix des planches de dessins originales du livre puis travail d’écriture. Les créations écrites par nos artistes seront exposées à côté des dessins jusqu’à la fin de l’exposition.
Dès 8 ans. Sur inscription. .
