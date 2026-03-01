Atelier d’écriture Escape Game Géant Salle Beauffremont Sennecey-le-Grand
Atelier d’écriture Escape Game Géant Salle Beauffremont Sennecey-le-Grand vendredi 20 mars 2026.
Atelier d’écriture Escape Game Géant
Salle Beauffremont Place de l’Église Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 18:00:00
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Tu as entre 12 et 25 ans ?
Tu aimes l’aventure, les énigmes, ou jouer un personnage ?
Ça te dirait de participer à l’écriture ou à l’organisation d’un
Escape Game Géant
Sur le Territoire Entre Saône et Grosne,
les 11 et 12 juillet 2026 .
Salle Beauffremont Place de l’Église Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 90 92 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier d’écriture Escape Game Géant
L’événement Atelier d’écriture Escape Game Géant Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2026-03-06 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne