Atelier d’écriture, Médiathèque Espelette
Médiathèque 70 xerri karika Espelette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-06
2026-02-06
Retrouvez les ateliers d’écriture de Laurent Paltero, auteur et coéditeur de la revue Encre. Durant trois heures autour d’un thème et à partir d’observations, jeux, lectures, l’animateur vous guide dans la réalisation d’une micro-nouvelle. Ouvert à tous, un simple intérêt pour les mots suffit. .
Médiathèque 70 xerri karika Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 09 80 mediatheque@marie-espelette.fr
