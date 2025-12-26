Atelier d’écriture, Médiathèque Espelette

Atelier d’écriture

Médiathèque 70 xerri karika Espelette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Retrouvez les ateliers d’écriture de Laurent Paltero, auteur et coéditeur de la revue Encre. Durant trois heures autour d’un thème et à partir d’observations, jeux, lectures, l’animateur vous guide dans la réalisation d’une micro-nouvelle. Ouvert à tous, un simple intérêt pour les mots suffit. .

Médiathèque 70 xerri karika Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 09 80 mediatheque@marie-espelette.fr

