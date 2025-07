Atelier d’écriture ESTAING Estaing

Atelier d’écriture ESTAING Estaing jeudi 31 juillet 2025.

Atelier d’écriture

ESTAING Camping du Lac d’Estaing Estaing Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-31 10:00:00

fin : 2025-07-31 12:00:00

Date(s) :

2025-07-31

« Cette activité ludique et intergénérationnelle est ouverte à tous et toutes enfant (à partir de 9 ans), ado, parent, grand-parent, en solo ou en équipe.

Ensemble, nous partagerons un temps de vacances autour du camping, de ses ambiances, de son environnement et de ses loisirs.

Anecdote, souvenir, jeu d’écriture, photographie, collage… Nous explorerons la détente !

Chaque matinée sera animée autour d’un nouveau thème. »

Avec Céline DE-SAËR, animatrice d’ateliers d’écriture, médiatrice artistique.

Sur inscription 06 52 91 37 71. .

ESTAING Camping du Lac d’Estaing Estaing 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 52 91 37 71

English :

« This fun, intergenerational activity is open to everyone: children (aged 9 and over), teenagers, parents, grandparents, solo or in a team.

Together, we’ll share our vacation time around the campsite, its atmosphere, its environment and its leisure activities.

Anecdotes, memories, writing games, photography, collage? We’ll explore relaxation!

Each morning will be devoted to a new theme

German :

« Diese spielerische und generationsübergreifende Aktivität ist für alle offen: Kinder (ab 9 Jahren), Jugendliche, Eltern, Großeltern, allein oder im Team.

Gemeinsam teilen wir eine Urlaubszeit rund um den Campingplatz, seine Stimmungen, seine Umgebung und seine Freizeitangebote.

Anekdote, Erinnerung, Schreibspiel, Fotografie, Collage? Wir werden die Entspannung erforschen!

Jeder Morgen steht unter einem neuen Thema

Italiano :

« Questa divertente attività intergenerazionale è aperta a tutti: bambini (a partire dai 9 anni), adolescenti, genitori e nonni, da soli o in gruppo.

Insieme, condivideremo una vacanza basata sul campeggio, la sua atmosfera, il suo ambiente e le sue attività di svago.

Aneddoti, ricordi, giochi di scrittura, fotografia, collage? Esploreremo il relax!

Ogni mattina sarà dedicata a un nuovo tema

Espanol :

« Esta divertida actividad intergeneracional está abierta a todos: niños (a partir de 9 años), adolescentes, padres y abuelos, solos o en equipo.

Juntos, compartiremos unas vacaciones en torno al camping, su ambiente, su entorno y sus actividades de ocio.

Anécdotas, recuerdos, juegos de escritura, fotografía, collage.. ¡Exploraremos la relajación!

Cada mañana estará dedicada a un tema nuevo

L’événement Atelier d’écriture Estaing a été mis à jour le 2025-07-23 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65