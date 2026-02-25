Atelier d’écriture et de chants féministes avec Les Aliennes et la Mairie du 14e Annexe de la mairie du 14e arrondissement Paris

Pour qui ?

Cet atelier est en mixité choisie pour les personnes souhaitant écrire et chanter en chorale, avec ou sans expérience.

Pourquoi ?

Pour écrire ensemble un hymne à chanter lors d’évènements féministes ou simplement chez soi

Pour profiter d’un moment sorore et détendu

Pour apprendre et partager les hymnes féministes qui existent déjà

Le samedi 7 mars, Les Aliennes et la Mairie du 14e vous proposent un atelier d’écriture et de chants féministes animé par l’autrice-compositrice-interprète Comae.

Le samedi 07 mars 2026

de 14h00 à 17h00

gratuit

Inscription via hello@lesaliennes.org

Public jeunes et adultes.

Annexe de la mairie du 14e arrondissement 26, rue Mouton-Duvernet 75014 Paris

hello@lesaliennes.org



