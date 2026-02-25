Atelier d’écriture et de chants féministes avec Les Aliennes et la Mairie du 14e Annexe de la mairie du 14e arrondissement Paris
Atelier d’écriture et de chants féministes avec Les Aliennes et la Mairie du 14e Annexe de la mairie du 14e arrondissement Paris samedi 7 mars 2026.
Pour qui ?
Cet atelier est en mixité choisie pour les personnes souhaitant écrire et chanter en chorale, avec ou sans expérience.
Pourquoi ?
Pour écrire ensemble un hymne à chanter lors d’évènements féministes ou simplement chez soi
Pour profiter d’un moment sorore et détendu
Pour apprendre et partager les hymnes féministes qui existent déjà
Le samedi 7 mars, Les Aliennes et la Mairie du 14e vous proposent un atelier d’écriture et de chants féministes animé par l’autrice-compositrice-interprète Comae.
Le samedi 07 mars 2026
de 14h00 à 17h00
gratuit
Inscription via hello@lesaliennes.org
Public jeunes et adultes.
Annexe de la mairie du 14e arrondissement 26, rue Mouton-Duvernet 75014 Paris
hello@lesaliennes.org
