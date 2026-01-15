Atelier d’écriture et de création Salle des fêtes Saint-Junien

Atelier d’écriture et de création

Salle des fêtes Place Deffuas Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Et si une simple poignée de riz devenait le point de départ d’un voyage extraordinaire ? Dans cet atelier créatif accessible dès 12 ans, le hasard se fait guide. Les grains tombent sur la feuille blanche, dessinent des formes inattendues… et soudain apparaissent des continents, des mers, des frontières imaginaires. Crayon en main, chacun trace, nomme et invente sa propre carte. Puis vient le temps de l’écriture peuples mystérieux, créatures fabuleuses, voyageurs intrépides et récits fascinants prennent vie au fil des mots. À la croisée des arts plastiques et de l’imaginaire, cet atelier ludique et inspirant invite à laisser libre cours à sa créativité, à raconter des mondes uniques et à composer son propre atlas de l’imaginaire. Un moment convivial, propice à l’évasion, à la rêverie et au plaisir de créer ensemble.

Inscription auprès de la Médiation culturelle de Saint-Junien .

Salle des fêtes Place Deffuas Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 92 49 20 mediatheque@saint-junien.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier d’écriture et de création Saint-Junien a été mis à jour le 2026-01-13 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin