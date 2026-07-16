Atelier d’écriture et d’enquête, Bibliothèque municipale, Saint-Didier-au-Mont-d’Or

Informations pratiques

Atelier d’écriture et d’enquête Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque municipale Rhône

Atelier limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Tiphaine dévoilera ses secrets d’écriture en te proposant de concevoir une histoire originale, en groupe.

Trouver une victime, partir sur de fausses pistes, découvrir un indice, confronter le coupable… autant d’étapes pour écrire un bon roman policier.

Avis aux auteurs et autrices en herbe, à partir de 9 ans !

Bibliothèque municipale 41 avenue de la République 69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or Saint-Didier-au-Mont-d’Or 69370 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478661689 https://reseau-rebond.fr [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@stdidier.com »}] Bus 22, 23 et 84 : arrêt St Didier école

Parking de la mairie (le + proche) + parking du centre Laurent Bonnevay + parking St Charles.

Devant la bibliothèque : un parking vélo

Accès PMR : Devant la bibliothèque : 1 stationnement handicap et un ascenseur dans le bâtiment.

Biblis en folie 2026

Tiphaine Corbet